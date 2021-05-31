Чому почуття можуть згасати

• Жінка і чоловік розвиваються порізно. У кожного свої захоплення, немає точок дотику, крім побутових.

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• Почуття не цінуються. Конфлікти та відсутність роботи над стосунками сприяють тому, що пристрасть згасає, зникає романтика. А це все впливає на любов, тепло і взаєморозуміння.

• Дзеркальна поведінка. "Якщо партнер так вчинив, то зроблю у відповідь те ж саме".

• Зовнішність. Щетина, пару зайвих кілограмів, проблиски лисини на маківці. Партнер може тяжко це сприймати й хотіти повернути ту минулу людину.

• Порівняння з іншими. Може почати здаватися, що інші чоловіки чи жінки достойніші, цікавіші, дбайливіші чи сексуальніші.

• Звичка, що партнер завжди поруч. Найчастіше особливо не помічаєте, коли партнера довго немає після роботи.

• Жінка стала сильнішою, і їй не потрібно сильне плече.

• Побут. Вир справ і турбот, проблеми на роботі, ремонт, який планується роками, діти, тварини з їх хворобами — усе це може впливати на стосунки.

Як урізноманітнити та оживити почуття

Щира розмова. Проблеми у спілкуванні накладають тінь на стосунки. Аби цього уникнути, варто спробувати приділити одне одному час і відверто поговорити. Повідомте, що відбувається у вашій голові, не забувайте слухати партнера та дізнаватися, що він думає та відчуває. Проявляючи інтерес, будете краще відчувати одне одного.

Щира розмова / Фото iStock

Уявіть, що він не ваш і не з вами. Звичайно, для того, щоб це відчути, не потрібно розривати стосунки. Подивіться на свого партнера з боку, ніби він чужа людина. Наприклад, їде до іншої жінки, цілує в носик їхніх дітей, у свята збирається з ними, зустрічає захід і світанок в чужих обіймах. Якщо від цих думок стає погано, значить явно не варто допускати їх в реальності.

Щоденник спогадів. Перегляньте старі фото, весільне відео, освіжіть у пам'яті ті дні, коли познайомилися і будували свої відносини. Ця комунікація часто пробуджує давні спогади, а з ними колишні почуття та емоції.



Перегляд старих фото та відео / Фото Freepik

З плином років в кожній людині відкриваються нові грані. Тому варто спробувати знайти у своєму партнері нові сторони, риси характеру, розділити його інтереси, дізнатися про його плани та бажання. Бо часом ми живемо поруч, але при цьому не бачимо чогось важливого в людині.

Міняйтеся і розвивайтеся самі. Застосовуйте на собі нові ролі, образи, шукайте нові хобі, друзів, проєкти — дивуйте одне одного. Це завжди підігріває інтерес.

Прагніть до урізноманітнення буднів. Спробуйте змінити буденність, сплануйте спільний відпочинок в новому місці, організуйте оригінальне побачення або приготуйте романтичну вечерю вдома. Це дозволить освіжити почуття, сфокусуватися одне на одному.

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"Коли пускаєш відносини на автопілот і звикаєш нічого не робити, сама ідея змін здається немислимою. Але нічого неможливого немає. І всі перераховані вище способи повернути любов будуть діяти лише в тому випадку, якщо ви цінуєте і не хочете втрачати. Саме такі почуття потребують іскри, щоб з новою силою спалахнути та вивести ваші відносини на новий рівень", – повідомила психолог Ірина Дарсі.