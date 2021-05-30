Почему подросток не хочет разговаривать с родителями: 4 основные причины

У детей во время переходного возраста могут быть частые смены настроения, поэтому взрослые не всегда знают и понимают, что происходит и как себя вести в этот момент. Почему иногда подростки не хотят говорить с родителями – читайте в материале.

• Страх реакции родителей

Подростки прекрасно знают, как родители реагируем на определенные вещи. Именно поэтому стараются лишний раз не побуждать их к определенным эмоций.

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Если мама и папа понимают, что дело действительно в этом, могут так и спросить: "Думаешь, я сейчас начну читать нотации?". Это поможет избавиться от напряжения и тогда ребенку будет проще начать диалог. При этом важно удержаться от нотаций.

• Понимание последствий

Если изначально в семье существуют границы и последствия за их нарушение, то скорее всего ребенок прекрасно понимает, где его ждет наказание. В таком случае родителям нужно стараться легче принимать то, что подростки могут ошибаться.



Разговор с подростком / Фото USNews

Если постоянно давить и наказывать, то взрослые даже не будут знать, что делает ребенок. Относясь с пониманием к переходному возрасту, родители будут иметь больше шансов на доверительные и открытые отношения с подростком.

• Боятся, что родители расскажут еще кому-то

Часто ребенок делится с мамой или папой своими секретами. Не понимая, родители рассказывают это другим людям. Важно объяснить ребенку, что все, о чем говорите, остается между вами. Нужно действительно соблюдать этого правила.

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• Требуют самоанализа

Не всегда причиной мрачного настроения ребенка есть родители. Поэтому взрослым не нужно принимать на себя вину за то, что у ребенка плохое настроение. Переживать определенные психологические трудности (ссору с другом, неразделенная любовь, разочарование) – это нормально. Еще нормально, что подростку сначала нужно остаться наедине и немного успокоиться. А потом уже прийти к родителям и рассказать.