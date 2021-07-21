• Невозможно построить новые отношения

Общение с бывшим партнером априори не может нести исключительно дружеский характер. Он не будет поддерживать попытки пойти на свидание с кем-то другим и может даже препятствовать попыткам найти себе кого-то.

Интересно Есть ли у отношений будущее: какие вопросы нужно задать партнеру еще в начале

Это не потому, что бывший хочет восстановить отношения. Просто видеть, что без него все хорошо – странно. И на самолюбие это влияет отрицательно.

• Трудно объяснить общение нынешнему парню

Если с бывшим партнером встретились случайно в супермаркете через 5 лет после разрыва и решили выпить кофе – это нормально. Однако даже в таком случае у нынешнего парня могут возникнуть вопросы.

Если же разошлись не так давно, однако довольно часто общаетесь, вместе выгуливаете собак и без задней мысли можете позвать бывшего на двойное свидание – это не очень здорово.



Объяснить общения нынешнему / Фото BuzzFuse

Важно найти баланс между вежливым кивком и совместными поездками с новыми партнерами. Например, добавить к кивку вопрос о том, как дела, а услышав ответ, вежливо завершить разговор.

• Болезненные переживания

Не все расставания похожи на совместное мирно принято решение. Если кто-то один сделал другому больно (а скорее всего так и было), то встречи, общение и чаты до 5 утра будут ухудшать ситуацию, загоняя в эмоциональную нестабильность. Поэтому важно не идти на риск общения с бывшим.

• Различные цели общения

Какие могут быть цели общения с бывшим партнером:

Хочешь вернуть его, а он хочет убить время.

Он хочет вернуть тебя, а тебе просто хочется смягчить расставания.

Вы просто спите.

Читайте также Правила, которые надо нарушать: 3 ложных стереотипа об отношениях

В каждой из перечисленных выше ситуаций – разные цели общения. Чтобы избавить себя от неожиданной развязки, лучше сразу понять для чего это нужно.