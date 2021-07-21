• Неможливо побудувати нові відносини

Спілкування з колишнім партнером апріорі не може нести виключно дружній характер. Він не буде підтримувати спроби піти на побачення з кимось іншим й може навіть перешкоджати спробам знайти собі когось.

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Це не через те, що колишній хоче відновити стосунки. Просто бачити, що без нього все добре – дивно. Та й на самолюбство це впливає негативно.

• Важко пояснити спілкування теперішньому хлопцю

Якщо з колишнім партнером зустрілися випадково в супермаркеті через 5 років після розриву й вирішили випити кави – це нормально. Проте навіть в такому випадку у теперішнього хлопця можуть виникнути питання.

Якщо ж розійшлися не так давно, проте досить часто спілкуєтеся, разом вигулюєте собак й без задньої думки можете покликати колишнього на подвійне побачення – це не дуже здорово.



Пояснити спілкування теперішньому / Фото BuzzFuse

Важливо знайти баланс між ввічливим кивком та спільними поїздками з новими партнерами. Наприклад, додати до кивка питання про те, як справи, а почувши відповідь, ввічливо завершити розмову.

• Хворобливі переживання

Не всі розставання схожі на спільне мирно прийняте рішення. Якщо хтось один зробив іншому боляче (а швидше за все так і було), то зустрічі, спілкування та чати до 5 ранку будуть погіршувати ситуацію, заганяючи в емоційну нестабільність. Тому важливо не йти на ризик спілкування з колишнім.

• Різні цілі спілкування

Які можуть бути цілі спілкування з колишнім партнером:

Хочеш повернути його, а він хоче вбити час.

Він хоче повернути тебе, а тобі просто хочеться пом'якшити розставання.

Ви просто спите.

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У кожній з перерахованих вище ситуацій – різні цілі спілкування. Аби позбавити себе від несподіваної розв'язки, краще одразу зрозуміти для чого це потрібно.