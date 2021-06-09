• Уверенность в завтрашнем дне

Никто не создает семью, чтобы расстаться. Однако, подписывая брачный договор, люди берут ответственность за себя и за свою жизнь. В современном мире вопрос выживания не зависит от семьи, а идея долговечного брака – это, прежде всего, о комфортной совместной жизни, когда людям хорошо вместе.

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Любое хорошее партнерство базируется на понятных для каждого правилам. Если положения брачного договора выписаны в соответствии с законом, то его легко разорвать. Кроме этого, после переговоров о брачном договоре вы точно будете знать, что за человек рядом с вами. Если обе стороны нацелены на долгий брак, то проблем при подписании такого документа не возникнет.

• Экономия

Все чаще брачные договоры подписывают перед расторжением брака, чтобы избежать длительных судебных процессов, ведь это экономит деньги, время и силы. Все потому, что судебные процессы даже по незначительным вопросам могут длиться годами. Несколько встреч-переговоров с адвокатами и заверения договора у нотариуса точно обойдутся дешевле, чем несколько лет судов и непредсказуемый результат.



Брачный договор / Фото Weddingbells

• Защита активов

Никто не застрахован от неожиданного ареста имущества, в том числе в пределах уголовных производств. Судебная практика говорит, если брачный договор был подписан до ареста имущества, то часть, что принадлежит супругу или супруге фигуранта, аресту не подлежит.

• Предотвращение злоупотреблением

Вступая в брак, никто не может предсказать, как ваш супруг себя поведет в будущем. Брачным договором можно не только защитить имущество, но и обезопасить себя от чрезмерных обязательств. Например, кредитных или долговых.

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• Безопасность бизнеса

При расторжении брака ваша половина будет иметь право и на часть ваших корпоративных прав. Инвестору же, который уложился в вашу бизнес-модель, такие подводные камни явно ни к чему. Все чаще, защищая себя, именно инвесторы требуют брачный договор в своих проектах. Им очень важен порядок раздела корпоративных прав в случае расторжения брака.