Игра имеет много преимуществ для детей любого возраста. Это не только полезно, но и жизненно важно для их развития. Играть – значит улучшать физические, когнитивные, социальные и эмоциональные способности.

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Физическое воздействие

Начиная с раннего возраста, игровая деятельность влияет на физический рост ребенка. Она улучшает мелкую моторику пальцев рук вместе с координацией глаз.



Игры развивают мелкую моторику / Фото ScienceABC

По мере взросления дети лучше понимают свое тело и его возможности, игра становится более физической. Малышня много бегает вокруг, прыгает, лазает по деревьям. Этим она развивает мышечный тонус, силы и улучшает контроль над мелкими и более грубыми движениями своего тела.

Дети продолжают расти и вместе с этим совершенствуется их физическая сила и контроль над мышцами. Это значит, что теперь они способны увлекаться более сложными играми.



​Игры развивают мышечный тонус / Фото unsplash

Познавательное воздействие

Головоломки или разгадывание слов требуют базового понимания языка и навыков решения проблем. Более простые игры, такие как складывание кубиков, улучшают восприятие, понимание цветов, предметов, пространственную ориентацию и координацию глаз – рук.

Дети также развивают свое воображение, когда играют. Они создают истории, перевоплощаясь в своих кукол, и творчески представляют предметы, строя башню из кубиков. Все это способствует пониманию и интерпретации мира.



​Игры развивают воображение / Фото unsplash

Эмоциональная составляющая

Игры позволяют ребенку почувствовать и понять себя. Кто-то осознает, что ему больше нравится контактировать с другими, а кто-то предпочитает играть наедине.

Игры с другими детьми могут развить сострадание. Командные виды спорта, такие как баскетбол, футбол и бейсбол, учат ребят правильному поведению во время победы и проигрыша. Это также помогает детям бороться со своими эмоциями, порывами и осмысливать мир.



​Игры помогают детям развиваться эмоционально / Фото unsplash

Социальная составляющая

Когда дети играют вместе, они учатся общаться между собой , взаимодействовать с другими людьми, выражать свои идеи и мысли. Также это позволяет им понять командную работу, контролировать и корректировать свое поведение, а также действовать социально приемлемым способом.

, взаимодействовать с другими людьми, выражать свои идеи и мысли. Также это позволяет им понять командную работу, контролировать и корректировать свое поведение, а также действовать социально приемлемым способом. Кроме того, игра учит детей как делать выбор и мудро анализировать ситуации . Например, играя в прятки, малышу придется разобраться, насколько хорошо или плохо каждое место, а потом выбрать из них лучшее.

. Например, играя в прятки, малышу придется разобраться, насколько хорошо или плохо каждое место, а потом выбрать из них лучшее. Игра также является отличным способом обучения детей. Такие вещи, как цифры, цвета, буквы, письмо и общие знания, можно улучшить благодаря игровой деятельности. И этот список далеко не исчерпывающий.



​Игры учат детей общению / Фото unsplash