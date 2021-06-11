Плюсы и минусы совместной жизни до свадьбы: експертка объяснила, как это влияет на отношения

Пары часто задумываются над тем, стоит ли жить вместе до брака, или нет. Доктор Кэрролл Морган, которая является профессором из общения, тренером по знакомствам и отношениях, а также спикером – объяснила, какие плюсы и минусы есть в решении пары съехаться.

Перед тем, как съезжаться, партнерам нужно понять намерения друг друга и иметь общие цели. То есть следует знать: вы живете вместе, чтобы проверить, совместимы ли для проживания в одном доме? Или потому что один или оба избегаете брака?

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В идеальном варианте влюбленным нужно сделать длинный и честный разговор о том, почему хотят жить вместе, не находясь в браке. Возможно, кто-то видит в этом совместную свадьбу в будущем, а другой этого не хочет. Или кто-то думает, что это серьезные отношения, а другой на самом деле об этом и не думал. Этот разговор имеет решающее значение, поскольку если намерения не похожи, это приведет к проблемам в будущем.

Плюсы

• Распределение финансов

Это одна из самых популярных причин совместной жизни до брака. Ведь в таком случае люди не платят 2 разные арендные платы, не имеют 2 разных счета за коммунальные услуги и многое другое.

• Меньше напрягаются, когда наконец женятся

Жизнь с кем-то может быть стрессом. Не имеет значения, это родители, братья и сестры, или дети, – каждый может раздражать, если живете в одном помещении круглосуточно и без выходных. Это просто факт жизни.

Когда люди встречаются, они могут не замечать некоторых досадных привычек партнера. Даже думают, что это мило. Однако со временем то, что нравилось, начинает раздражать.

Если влюбленные никогда не жили вместе до свадьбы, а потом съехалась – в голове может случиться кризис. Появятся мысль, например, "Этот человек сводит меня с ума, потому что он никогда не моет посуду!". Если жили вместе до брака, то потом сюрпризов будет намного меньше.



Жизнь вместе / Фото The Balance

• Становитесь ближе и строите крепкие связи

Близость – это очень важная вещь в любых отношениях, особенно в браке. Однако важно помнить, что кроме физической, сексуальной или эмоциональной близости есть еще не менее важные – интеллектуальная, духовная и волевая.

Когда пара синхронизирует все эти типы близости, именно тогда отношения становятся крепкими. Совместная жизнь поможет "проверить" и посмотреть, сможете ли создавать и поддерживать эти отношения до того, как женитесь.

Минусы

• Неодобрение другими людьми

У каждого человека на все есть свое мнение. Кроме того, большинство людей любят еще и сообщать его, независимо от того, просят ли об этом. Поэтому, если человек пренебрежительно относится к парам, которые живут вместе до женитьбы, он может оскорбить или повлиять на влюбленных.

Или если у одного партнера семья одобряет переезд, а у другого – нет, это также может привести к проблеме. Ведь вызывает недоразумения и конфликт. В экстремальных обстоятельствах это может привести к потере отношений с семьей или друзьями.

• Отсутствие поддержки может ослабить отношения

Совместная жизнь с партнером – это большое решение, независимо от того, женитесь вы или нет. Жизнь с кем-то сама по себе может быть испытанием или борьбой. Ведь у всех случается стресс, неприятные моменты и "плохой день". Если у вас раньше были соседи по комнате, то вы знаете, что это такое.



Неприятные моменты и "плохой день" / Фото Bustle

• Экономия денег может ослабить связь

Когда вы одиноки или просто живете самостоятельно, – полностью контролируете свои финансы. Никто не может сказать, на что можете или не можете потратить свои деньги. Однако когда съезжаются с любимым человеком, это может измениться.

Конечно, у вас будут отдельные банковские счета, но начнете разделять расходы. Такие действия, как оплата арендной платы, продукты, коммунальные услуги, требуют совместного решения.

Также возникает проблема внешних или индивидуальных затрат. Возможно, кто-то из партнеров любит много тратить, а другой больше экономит. Это может влиять на отношения, огорчать и способствовать конфликтам.

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Окончательный выбор, жить вместе до брака, зависит от влюбленных. Нет четкого правильного или неправильного ответа, ведь это столь же уникальное решение, как и сама пара.