Однозначного ответа на вопрос, как воспринимать дистанций брак, — нет и быть не может. Здесь все зависит от того, как люди, которые считают себя супругами, договорились между собой. Если их это устраивает, они считают, что это брак, – значит, так оно и есть.

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При этом мужчина может находиться в одном городе, женщина – в другом, но они чувствуют себя парой. Договорились, что не изменяют друг другу и часто ездят в гости. Кто-то может точно так же жить, но не считает браком – это тоже их договоренность и выбор.

Отношения на расстоянии / Фото Getty images

Оценивая такие отношения, каждый выходит из своего опыта. Если есть негативные ассоциации с такой формой брака, то мы его таковым не считаем, если положительные – уверены, что это именно брак, а не встречи двух любовников.

Что положительное в таких отношениях

Говорить, что дистанционный брак оказывает исключительно негативное влияние на взаимоотношения двух людей, было бы неправильно. У него есть и неоспоримые плюсы, главным из них является удовольствие, которое он приносит двум.

Дистанционный брак / Фото Getty images

Каждая встреча становится праздником, к которому люди готовятся, заранее предвкушая приятные события. Добавьте к этому полную независимость этих людей от быта, об который, как известно, чаще всего и разбиваются любовные лодки. Тогда поймете, что удовольствие, которое они испытывают от этих отношений, безгранично и, что важно, беззаботное и ничем не омраченное.

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Недостатки отношений

Однако только они прекращают его чувствовать, брак распадается, поскольку в плане взаимоотношений он бесперспективен. Дистанционный брак никак не развивается, у супругов нет общей цели (например, воспитание детей или совместное накопление материальных благ), их объединяет только страсть, а она в большинстве случаев заканчивается вместе с браком.