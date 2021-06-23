Китай

Хор, который плачет, – главная традиция народа Тунцзян в Китае. Согласно ей, слезы невесты символизируют печаль, ведь она оставила свой дом.

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Обычно невеста начинает плакать за месяц до свадьбы, а матери, бабушки, сестры и тети присоединяются к церемонии плачу за неделю.

Смотрите видео традиции народа Тунцзян:

Индия

За несколько дней до свадебной церемонии молодожены в индийском штате Западная Бенгалия и в соседнем Бангладеш принимают участие в ритуале "Gaye holud", что переводится как "куркума на теле".



Традиции Индии / Фото The Hans India

Преимущественно традиция происходит в доме невесты и привлекает состоятельных женщин. Они измельчают куркуму с помощью ступки и наносят пасту на лицо и тело невесты. Куркума известна своими противовоспалительными и антивозрастными свойствами, осветляет цвет лица невесты накануне важного дня.

Великобритания

Английский фольклор сообщает, что невеста должна надеть "что-то старое, что-то новое, что-то взятое в долг, что-то синее и серебряные 6 пенсов в ботинке", ведь это принесет удачу в брачном союзе.

Старый предмет благословит будущего ребенка невесты.

Что-то одолженное у счастливой невесты – принесет удачу.

Что-то новое – принесет светлое будущее.

Синий – символизирует верность.

Монета – желает процветания.

Япония

Церемония распития сакэ сан-сан-кудо – одна из старейших японских свадебных традиций. Она была известна еще в 1600-х годах. Вместо того чтобы обмениваться свадебными клятвами, жених и невеста, а также родители – по три раза потягивают сакэ с 3 чашек разного размера.



Японская традиция / Фото marble87

Первый набор глотков олицетворяет укрепление связи между семьями.

Вторые 3 глотка – ненависть, страсть и невежество.

Последние 3 глотка означают свободу от прежних недостатков.

Цифра 3 считается счастливым числом, поэтому 9 глотков равны тройному счастью.

Нигерия

Свадебные ансамбли изготавливаются из aso oke, ткани ручной работы, что символизирует племя семьи невесты, племя ее нового мужа, или и то, и другое одновременно.

Стабильность в выборе ткани и цвета – является ключевым фактором на свадьбе, в дальнейшем пара устанавливает соответствующий дресс-код для своих гостей, который получил название aso ebi.



Aso ebi / Фото Fab Magazine

Тунис

Пара начинает праздновать свадьбу еще за 6 дней до свадьбы. Хна, которая, как считается, приносит удачу, играет особую роль на таком празднике. На первой церемонии ее наносят на руки и ноги невесты в виде узоров из цветов и бабочек.



Рисунки с хны на руках / Фото Vogue

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Мексика

Эль-лазо (свадебное лассо) – известная традиция в Мексике. Падрини, то есть крестные родители, после свадебных клятв, которые олицетворяют любовь и единство, набрасывают цепочку из цветов или четок сначала на шею жениха, а затем, в виде восьмерки, знака бесконечности – на плечи невесты.



Свадебная традиция Мексики / Фото Stephanie Brauer