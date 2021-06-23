Китай

Хор, який плаче, — головна традиція народу Туцзяни в Китаї. Згідно з нею, сльози нареченої символізують печаль, адже вона залишила свій дім.

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Зазвичай наречена починає плакати за місяць до весілля, а матері, бабусі, сестри й тітки приєднуються до церемонії плачу за тиждень.

Дивіться відео традиції народу Туцзяни:

Індія

За кілька днів до весільної церемонії наречені в індійському штаті Західна Бенгалія і в сусідньому Бангладеш беруть участь у ритуалі "Gaye holud", що перекладається як "куркума на тілі".



Традиції Індії / Фото The Hans India

Переважно традиція відбувається в будинку нареченої та залучає заможних жінок. Вони подрібнюють куркуму за допомогою ступки й наносять пасту на обличчя і тіло нареченої. Куркума відома своїми протизапальними й антивіковими властивостями, освітлює колір обличчя нареченої напередодні важливого дня.

Велика Британія

Англійський фольклор повідомляє, що наречена повинна одягнути "щось старе, щось нове, щось узяте в борг, щось синє і срібні 6 пенсів у черевику", адже це принесе удачу в шлюбний союз.

Старий предмет благословить майбутню дитину нареченої.

Щось позичене у щасливої нареченої – принесе удачу.

Щось нове — принесе світле майбутнє.

Синій — символізує вірність.

Монета — бажає процвітання.

Японія

Церемонія розпивання саке сан-сан-кудо — одна з найстаріших японських весільних традицій. Вона була відома ще у 1600-х роках. Замість того, щоб обмінюватися весільними присягами, наречений і наречена, а також батьки – по тричі потягують саке з 3 чашок різного розміру.



Японська традиція / Фото marble87

Перший набір ковтків уособлює зміцнення зв'язку між родинами.

Другі 3 ковтки — ненависть, пристрасть і невігластво.

Останні 3 ковтки означають свободу від колишніх недоліків.

Цифра 3 вважається щасливим числом, тому 9 ковтків дорівнюють потрійному щастю.

Нігерія

Весільні ансамблі виготовляються з aso oke, тканини ручної роботи, що символізує плем'я сім'ї нареченої, плем'я її нового чоловіка, або і те, й інше водночас.

Стабільність у виборі тканини й кольору – є ключовим фактором на весіллі, надалі пара встановлює відповідний дрес-код для своїх гостей, який отримав назву aso ebi.



Aso ebi / Фото Fab Magazine

Туніс

Пара починає святкувати весілля ще за 6 днів до весілля. Хна, яка, як вважається, приносить удачу, відіграє особливу роль на такому святі. На першій церемонії її наносять на руки та ноги нареченої у вигляді візерунків з квітів та метеликів.



Малюнки з хни на руках / Фото Vogue

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Мексика

Ель-лазо (весільне ласо) – відома традиція у Мексиці. Падріно, тобто хресні батьки, після весільних присяг, які уособлюють любов і єдність, накидають ланцюжок з квітів або чоток спочатку на шию нареченого, а потім, у вигляді вісімки, знака нескінченності, — на плечі нареченої.



Весільна традиція Мексики / Фото Stephanie Brauer