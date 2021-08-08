Первые шаги 2-летней девочки с протезом ноги: как паралимпиец помог ребенку – видео

Паралимпийский чемпион трогательно поддержал 2-летнюю девочку, которая потеряла ногу и училась ходить с протезом. Что сделал мужчина – читайте в материале.

Во время подготовки к Паралимпийским играм 2021 года Блейк Липер приехал в ортопедическую больницу за новыми беговыми протезами.

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Там мущина встретил 2-летнюю девочку Кей-Джей Дайер, которая потеряла ногу и как раз училась ходить со своим первым протезом. Ребенку это удавалось нелегко, ведь она не могла удержать баланс и не понимала как пользоваться ногой.

Спортсмена это очень растрогало, поэтому он решил остаться и помочь Кей-Джей. Стоя перед девочкой на протезах, Блейк превратил весь процесс обучения в игру. Например, шутливо убегал от Кей-Джей, подбивая ее догонять.

Кроме того, пытался показать, что даже на протезе можно весело прыгать и бегать.

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Смотрите видео: как спортсмен учил 2-летнюю девочку ходить с протезом