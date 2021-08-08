Перші кроки 2-річної дівчинки з протезом ноги: як паралімпієць допоміг дитині – відео

Паралімпійський чемпіон зворушливо підтримав 2-річну дівчинку, яка втратила ногу та вчилася ходити з протезом. Що зробив чоловік – читайте у матеріалі.

Під час підготовки до Паралімпійських ігор 2021 року Блейк Ліпер приїхав в ортопедичну лікарню за новими біговими протезами.

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Там чоловік зустрів 2-річну дівчинку Кей-Джей Дайер, яка втратила ногу і якраз вчилася ходити зі своїм першим протезом. Дитині це вдавалося нелегко, адже вона не могла втримати баланс та не розуміла як користуватися ногою.

Спортсмена це дуже розчулило, тому він вирішив залишитися та допомогти Кей-Джей. Стоячи перед дівчинкою на протезах, Блейк перетворив увесь процес навчання у гру. Наприклад, жартівливо тікав від Кей-Джей, підбиваючи її наздоганяти.

Крім того, намагався показати, що навіть на протезі можна весело стрибати та бігати.

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Дивіться відео: як спортсмен вчив 2-річну дівчинку ходити з протезом