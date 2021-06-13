Первое селфи и долгожданная встреча с внучкой: трогательные поступки бабушек и дедушек – фото

По данным ООН, впервые в мире стало больше пожилых людей, чем маленьких детей. Количество людей, которые старше 65 лет, превысило количество детей в возрасте до 5 лет на конец 2018 года.

Писательница Мэг Селиг сообщила, что сейчас в мире очень распространен страх постареть. По ее словам, современное представление общества о пожилых людях подпадает под стереотипы: сварливые, несчастные или обессиленные, что не является правдой.

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"Моей целью при написании книги о здоровом старения было облегчить страх молодых людей. Я невероятно счастливый пожилой человек в возрасте 76 лет. На самом деле счастливее, чем была когда-нибудь", – отметила Мэг Селиг.

"Все зависит только от вашего собственного решения о том, как вы хотите провести свои "бонусные года" жизни. Нет одного правильного ответа – выбирайте то, что лучше подходит для вас", – добавила Мэг.

Как бабушки и дедушки проводят свое время

"Моя 90-летняя бабушка прислала мне самодельный жилет с подписью: "Надевать на вечеринки". Это удивительно", – сообщил пользователь социальных сетей, добавив фото к сообщению.



Жилет от бабушки / Фото Bored Panda

Дедушка с витилиго самостоятельно делает крючком куклы с такой же болезнью. Все для того, чтобы дети с таким же состоянием чувствовали себя лучше.



Куклы с витилиго / Фото Bored Panda

Внук не видел бабушку и дедушку в течение нескольких месяцев, пока они пытались поняли, как "работает Facetime". Парень сделал фото лица своего дедушки, когда он наконец смог увидеть внука.



Встреча с внуком по Facetime / Фото Bored Panda

Для своего внука дедушка самостоятельно сделал удивительную колыбель.



Колыбель от дедушки / Фото Bored Panda

"Моя бабушка самостоятельно нарисовала всю оберточная бумагу для подарков", – сообщил пользователь социальных сетей.



Оберточная бумага / Фото Bored Panda

Дедушка получил новый телефон с селф-камерой. Первое селфи, которое он сделал на смартфон, сразу отправил родным.



Первое селфи дедушки / Фото Bored Panda

Бабушка, которой 93 года, вместе с внуком воссоздали персонажей мультфильма "Вверх".



Воспроизведение героев мультфильма / Фото Bored Panda

"100 лет разлуки. Мой дедушка на свое 103-летие с моей 3-летней дочерью. Эта картина для меня бесценна", – написала женщина в социальных сетях.



Дедушка с внучкой / Фото Bored Panda

Чтобы поддержать внука, дедушка сделал такую же татуировку, как имплант ушной раковины у мальчика.



Татуировки дедушки / Фото Bored Panda

"Моя прабабушка, которой будет 103 года, в День влюбленных смеется с моей 2-месячной дочкой", – подписала фото женщина.



Прабабушка с внучкой / Фото Bored Panda

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Внучка нарисовала платье своей мечты, а бабушка смогла сшить ее для девочки.



Платье от бабушки / Фото Bored Panda

"Мой папа вчера впервые встретил моего сына. Я никогда не видел своего отца таким счастливым", – подписал фото человек.



Дедушка с внуком / Фото Bored Panda