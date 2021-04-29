Все вмешательства врачей не помогали Льюису, ведь парень так и не смог прийти в себя и жил только благодаря аппаратам. Медики сообщили родителям Льюиса, что они больше ничего не могут сделать, а шансы подростка на выживание равны нулю.

Интересно Лег на асфальт и разговаривал: как прохожий смог помочь мальчику с аутизмом

Семья была вынуждена попрощаться с парнем. Кроме того, они дали разрешение использовать органы Льюиса для спасения других людей.

Через 4 дня после операции врачи сообщили нам, что больше ничего не могут сделать, поскольку Льюис, к сожалению, умер от "гибели ствола головного мозга",

– сообщили родные Льюиса.

Парня сразу не отключена от системы жизнеобеспечения, чтобы хирурги могли извлечь органы. Однако за несколько часов до операции Льюис внезапно начал самостоятельно дышать и постепенно пришел в себя.

После этого он начал реагировать на болевые тесты, самостоятельно двигал конечностями, шевелил головой из стороны в сторону, хлопал и даже двигал ртом. Для человека, которому установили смерть мозга, это очень серьезный прогресс.

Читайте также Преждевременно рожденные: фотограф посвятил недоношенным детям трогательный проект

Многие люди были тронуты историей возвращения парня к жизни, поэтому начали отправлять деньги его семьи. Все собранные средства родители Льюиса собираются использовать для его реабилитации.