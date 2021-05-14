Кейден рассказал, что подписался на Трента в Тикток, потому что у них было много общего. Они оба любят рыбалку, охоту и катание на квадроциклах.

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Несчастный случай произошел, когда Трент катался в лесу на квадроцикле. Всю свою поездку парень транслировал в прямом эфире социальной сети Тикток, которую просматривал и Кейден.

Внезапно стало темно. Я услышал, как Трент кричит о помощи,

– вспомнил Кейден.

Мальчик услышал, что блогер начал выкрикивать номер телефона, как оказалось, это были контакты его бабушки и дедушки.

Кейден не растерялся и позвонил родственникам, чтобы сообщить о том, что произошло с Трентом. Родные сразу бросились спасать мальчика.

Блогера нашли в ловушке под его же квадроциклом. К счастью, Трент не получил серьезных травм, только несколько порезов и синяков.

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После аварии ребята встретились, чтоб виртуально пообщались в Zoom. Трент сказал, что он всегда будет благодарить Кейдена за то, что смог предупредить его семью об аварии.