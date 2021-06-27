Пара поженилась на Бруклинском мосту без родственников и друзей: какие фото сделали прохожие

Во время пандемии COVID-19 пара решила сделать свадебную церемонию только для них двоих. Они не приглашали ни друзей, ни родственников, ни фотографов. Однако случайная прохожая смогла сделать для них впечатляющие кадры.

Когда Невона Фридман каталась на велосипеде по Бруклинском мосту, она увидела маленькую церемонию бракосочетания. На ней были только невеста, жених и священник.

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На фоне влюбленных девушка увидела еще и очень красивый закат, поэтому решила сфотографировать романтичный момент. Невона разместила один из снимков в социальной сети Твиттер, надеясь, что сможет там найти влюбленных. Портить момент и подбегать к ним во время церемонии, чтобы отдать фото, девушка не хотела.

Если вы женились на Бруклинском мосту в этот вечер, у меня есть несколько фотографий для вас,

– подписала фото Невона.

Оказалось, Николина Коваленко и Стефан Понова поженились ровно через год после того, как познакомились во время поездки в Южную Америку. Они рассказали, что любят путешествия и экстремальные виды спорта. "Когда мы встретились, то сразу поняли: мы искали друг друга всю жизнь", — вспомнила Николина.

"Мы желаем каждому встретить человека, который заставил бы чувствовать то же, что мы чувствуем друг с другом", — отметила Николина.

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Они не подозревали, что кто-то наблюдал за церемонией. Фото, которые сделала Невона, единственные из торжества, ведь пара не нанимала на церемонию ни одного фотографа.