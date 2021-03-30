В Украине закупку "пакетов малыша" хотят восстановить через Prozorro. Решение о принятии в целом поддержали 307 народных депутатов.

Члены Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовали парламенту принять законопроект №5064 за основу. Согласно ему, нужно определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату или выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

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Система Prozorro позволит снизить расходы из государственного бюджета, если ею осуществлять закупку товаров для комплектования помощи "пакета малыша". Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров.

Какая стоимость помощи "пакета малыша"

Согласно документу, стоимость помощи "пакета малыша" составляет в размере 3 прожиточных минимумов на 1 января соответствующего бюджетного года и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

Однако при подготовке проекта ко второму чтению, Комитет рекомендовал учесть предложение о неприменении размера прожиточного минимума для определения стоимости одноразовой натуральной помощи.

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"Ситуация с прожиточным минимумом является неоднозначной. Есть прожиточный минимум, определенный Законом "О Государственном бюджете Украины на 2021", который значительно меньше его реальной величины. Использовать эту величину в расчете социальных пособий – некорректно", – сообщил первый заместитель председателя Комитета Михаил Цимбалюк.

Внимание! С 1 июля 2021 родители имеют право выбирать между "пакетом малыша" и денежной компенсацией. Также вводят возможность получить такую ​​помощь в рамках услуги "еМалятко".