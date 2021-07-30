Как отвлечь ребенка от смартфона или компьютера: действенный метод без слез и истерик
Источник:4mamas
Родителям нужно научиться осторожно и мягко отвлекать детей от экрана смартфона. Ведь это поможет избежать всплеска в виде истерик, слез и раздражение.
Для начала нужно переключить внимание. Для этого родителям можно сесть рядом с ребенком и поинтересоваться, какое у него настроение.
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Проявляйте интерес к тому, что он смотрит или во что играет. Ведь дети любят, когда родители искренне интересуются их увлечениями.
В случае, если ребенок очень увлечен и игнорирует вопрос или отвечает односложно "да", "нет" – стоит дать ему больше времени. Когда он начнет говорить больше фраз, это означает, что ребенок начал "выныривать" из мира гаджетов.
Дети и смартфоны / Фото Unsplash
Когда диалог наконец начался, спокойно напомните ребенку, что время на игру, мультик или видео заканчивается. Нужно идти обедать, делать уроки, ложиться спать.
Мягкая техника поможет избежать эмоциональных качелей. В идеале, конечно, ребенок сам выключает гаджет и идет заниматься делами.
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Такой подход прекрасно подойдет, если у ребенка нет зависимости от видеоигр или социальных сетей. Если же есть, то нужно искать причину: какая неудовлетворенная потребность заставляет его бежать в виртуальный мир.