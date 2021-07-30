Як відволікти дитину від смартфона чи комп'ютера: дієвий метод без сліз та істерик
Джерело:4mamas
Батькам потрібно навчитися обережно й м’яко відволікати дітей від екрана смартфону. Адже це допоможе уникнути сплеску у вигляді істерик, сліз та роздратування.
Для початку потрібно перемкнути увагу. Для цього батькам можна сісти поруч із дитиною та поцікавитися, який у неї настрій.
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Проявляйте інтерес до того, що вона дивиться чи у що грає. Адже діти люблять, коли батьки щиро цікавляться їх захопленнями.
У випадку, якщо дитина дуже захоплена й ігнорує запитання чи відповідає коротко "так", "ні", – варто дати їй більше часу. Коли вона почне говорити більшими фразами, це означатиме, що дитина почала "виринати" зі світу гаджетів.
Коли діалог нарешті розпочався, спокійно нагадайте дитині, що час на гру, мультик чи відео завершується. Потрібно йти обідати, робити уроки, лягати спати.
М’яка техніка допоможе уникнути емоційних гойдалок. В ідеалі, звісно, дитина сама вимикає гаджет й іде займатися справами.
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Такий підхід чудово підійде, якщо у дитини немає залежності від відеоігор чи соціальних мереж. Якщо ж є, то потрібно шукати причину: яка незадоволена потреба змушує її втікати до віртуального світу.