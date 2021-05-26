Как в отношениях распознать манипулятора: 7 основных признаков

Худший способ заставить любимого человека делать то, что кажется тебе правильным – применить манипуляцию. Кроме этого, в таких отношениях присутствуют игры подсознанием и хитрости.

Нет ничего хуже, чем постоянно подвергаться манипуляции, даже не зная об этом.

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Поэтому важно знать основные признаки того, что партнер пытается манипулировать своей половинкой.

• Контроль передвижения. Например, это могут быть постоянные звонки, если партнер не вернулся с работы в обычное время, просьба показать на камеру подругу или друга, звонки с отчетами каждые 15 минут. Все это явный признак не ревности, а мерзкой манипуляции.

• Унижает. Преимущественно это происходит при друзьях, родителях, коллегах. Например, может обвинить в плохих умениях готовки, плохом внешнем виде, ежедневных нареканиях. А в противовес ставит себя, ведь "все терпит".



Манипуляции в отношениях / Фото Pexels

• Запрещает ходить куда-то без него. Или постоянно пользуется фразой "Я с тобой".

• Проверяет телефон. Считает, что у вас же не может быть личных границ и не можете ничего скрывать друг от друга.

• Бьет тебя. Бьет – не значит, что любит, бьет – значит попадает под закон "О домашнем насилии".

• Шантажирует. Это лучший друг манипуляции, поэтому обязательно убедитесь, что партнеру действительно не безразлично на ваши отношения. Ведь это может быть настоящая созависимость.

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• Красиво извиняется и клянется, что не сможет и дня без тебя. Искать новую жертву гораздо сложнее и затратнее, чем вернуть ту, которая уже есть, используя слова любви и коробку конфет.