Существует такое мнение, что разрыв отношений может быть вызван одним событием, например, изменой партнера. Однако преимущественно процесс разрыва происходит со временем. Какие предупредительные признаки того, что отношения могут распасться – читайте в материале.

Источник: Pshycology Today

"Мы" становится "я"

Ощущение единства – это одна из причин, по которой многие пары решают пожениться. "Мы", как правило, приглашаются вместе на мероприятия или так представляют себя. Тонкий признак распада отношений – это когда партнеры начинают говорить больше в термине "Я", чем "Мы".

Важно 5 фраз, после которых нужно сразу заканчивать отношения

Все сравниваете

Начинаете сравнивать свои отношения с отношениями других пар и сосредоточиваетесь на том, чего у вас не хватает. Или начинаете сравнивать свои отношения с предыдущими, сосредотачиваясь на элементах, которые были "лучшими".

Интересы расходятся

Нас привлекают люди со схожими интересами и идеалами. Влюбленные пары пытаются сосредоточиться на общих интересах. Партнеры, которые разлюбили, максимально сосредоточены на личной заинтересованности, несмотря на партнера.



Различные интересы / Фото JFW

Хочется лучшего

Важный признак того, что вы разлюбили – это когда вы чувствуете себя неудовлетворенными отношениями. Ваши потребности просто не удовлетворяются.

Испытываете дефицит положительных эмоций и взаимодействий

По мнению психолога Джона Готтмана, для того, чтобы отношения не разваливались, соотношение положительных и отрицательных взаимодействий должен составлять 5 к 1, то есть 5 положительных эмоций или взаимодействий на каждое негативное.

Внимание к разногласиям

Когда формируются отношения, мы ищем сходства с партнером. А когда все начинает разваливаться, то зацикливаемся на различиях.

Становится скучно

Многие отношений рушатся, когда один или двое партнеров начинают терять интерес относительно отношений. Скука может побудить начинать поиск разнообразия вне отношений.



Становится скучно в отношениях / Фото PsychAlive

Один партнер меняется, а другой – нет

Когда вы совершенствуетесь и развиваетесь, а партнер даже не пытается, – это предупредительный знак, что ваши дороги могут разойтись.

Меньше времени проводите вместе

Признаком того, что отношениям конец, является то, что вы и ваш партнер специально проводите все меньше и меньше времени вместе.

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Перестали пытаться

Отношения требуют большой работы обоих партнеров. Для успешных долгосрочных отношений важно, чтобы два человека вкладывали необходимое время и энергию во взаимоотношения. Если один или сразу двое перестают это делать – плохой знак.