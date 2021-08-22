Отец с сыном встретились через 57 лет разлуки: видео эмоциональной встречи

Долгие годы американец Ричард Макклири пытался найти своего сына Джимми. Пенсионер видел его несколько раз в своей жизни, однако запомнил навсегда. Разыскать сына мужчина смог только через 57 лет.

В 1964 году мать Джимми отдала мальчика на усыновление сразу же после того, как он родился. Причин такого решения отец не называет, однако вспоминает, что это было нелегко.

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Ричард мечтал снова увидеть своего сына. Их следующая встреча состоялась в 2021 году. В этом мужчине помогла процедура ДНК-тестирования.



Встреча отца и сына / Фото WPDE​

После всех ожиданий пенсионер получил результаты, а вместе с ним и информацию, которая указывала на конкретного человека – его сына.

Джимми тоже пытался найти своего биологического отца, используя ДНК. Когда мужчины получили контакты друг друга, они наконец смогли встретиться.

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Кроме того, Джимми с женой и сыном остались погостить в доме Ричарда, чтобы дольше пообщаться и лучше узнать о жизни друг друга.

Смотрите видео эмоциональной встречи: