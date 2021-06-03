Особенности ревности: кто наиболее склонен и как проявляется

3 июня 2021 , 16:07
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Источник:

lifestyle.segodnya

Каждый хотя бы раз чувствовал, как раздражается, когда любимый человек уделяет больше внимания противоположному полу. Или дискомфорт, когда партнер через это чувство контролируют почти каждый шаг. Психолог Анна Михайленко рассказала у кого на самом деле возникает ревность.

Однако есть и такие люди, которым ощущение ревности совсем не свойственно. Их количество – примерно 5% на планете. Таким людям также не стоит особо радоваться, ведь психологи рассматривают эту категорию как крайность.

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Их поведение свидетельствует об эмоциональном холоде и неспособности к глубоким чувствам. Другая крайность – жестокая ревность, что симптомами похожа на психоз.

Типы людей, которые ревнуют

Контроллеры

"Первый тип – это те люди, которые все контролируют. Почему чаще ревнуют женщины? Потому что они чаще всего любят контролировать: ты поел, ты одел, ты переоделся?", – рассказала Анна Михайленко.


Ревность / Фото iStockphoto

С когнитивным искажением мозга

По словам психолога, это возможность мозга додумывать, домысливать и дорисовывать. Например, вы пошли на вечеринку, где с кем-то встретились, познакомились и, конечно, дальше уже ваш мозг дорисовал какую-то картинку.

Оценщики

Это те люди, которые живут оценками. Они осуждают, как других, так и себя, сравнивают других с собой. После этого невольно рождаются мысли, что партнер может найти себе кого-то другого: младше, умнее, более перспективного.

Растворяются в партнере

Такие партнеры отказываются от собственных интересов, друзей и личного пространства. Однако люди с любовью, что взрослее и крепче, меньше подвержены мелкой ревности в отношениях.

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"Чем ниже взаимоотношения, тем больше им нужны мелкие ревность, чтобы держать себя в тонусе. Скажем, если думать, что вашего партнера замечают – вы еще ничего, ведь он остается с вами. Это выращивания вашего эго. На базе такого уровня отношений думать о совершенной любви не приходится", – рассказала психолог.

Автор: Марія Лелека