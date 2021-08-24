Опасный челлендж в Тикток: после какого видео 8-летний ребенок оказался в больнице
Источник:Local 4
Ребенок, увидев опасный челлендж в Тикток, решила попробовать его повторить. Почему в результате девочка оказалась в больнице – читайте в материале.
На авантюру 8-летнюю девочку вдохновил Тиктокер с ником gregsabbak. Парень на видео продемонстрировал, как кубик, который он себе кладет в рот, "исчезает". Однако в конце ролика игральная кость снова появляется.
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Девочка, которая решила повторить трюк, не нашла дома игральный кубик, поэтому решила осуществить фокус с обычной монетой.
С видео блогера / Скриншот
Однако "чуда", как в тиктора, не получилось и ребенок проглотил монету, которая еще и застряла в пищеводе. Из-за этого девочка едва не задохнулась, но спасти дочь успели родители. Они быстро отвезли ребенка в больницу. Там врачи показали родственникам рентгеновский снимок девочки.
Рентгеновский снимок ребенка / Скриншот с видео
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Здоровью девочки ничего не угрожает, а блогер после огласки удалил опасное видео. Кроме того, медики призывают родителей следить за детьми и фильтровать контент, который они потребляют в социальных сетях.