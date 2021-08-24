Небезпечний челендж у Тікток: після якого відео 8-річна дитина опинилася в лікарні

Дитина, побачивши небезпечний челендж у Тікток, вирішила спробувати його повторити. Чому в результаті дівчинка опинилася в лікарні – читайте у матеріалі.

На авантюру 8-річну дівчинку надихнув Тіктокер з ніком gregsabbak. Хлопець на відео продемонстрував, як кубик, який він собі кладе в рот, "зникає". Проте наприкінці ролика гральна кістка знову з'являється.

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Дівчинка, яка вирішила повторити трюк, не знайшла вдома гральний кубик, тому вирішила здійснити фокус зі звичайною монетою.



З відео блогера / Скриншот

Проте "дива", як у тіктора, не вийшло й дитина проковтнула монету, яка ще й застрягла в стравоході. Через це дівчинка ледь не задихнулася, але врятувати доньку встигли батьки. Вони швидко відвезли дитину до лікарні. Там лікарі показали родичам рентгенівський знімок дівчинки.



Рентгенівський знімок дитини ​ / Скриншот з відео

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Здоров'ю дівчинки нічого не загрожує, а блогер після розголосу видалив небезпечне відео. Крім того, медики закликають батьків слідкувати за дітьми та фільтрувати контент, який вони споживають у соціальних мережах.