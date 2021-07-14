С Кристофером Кастилло американка познакомилась через специальное приложение для свиданий. Пара договорилась встретиться и тогда начались странные вещи.

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Мужчина попросил, чтобы женщина забрала его из дома его родителей. Когда он сел в машину, бросил бутылку вина на заднее сиденье. После этого они катались 30 минут по городу, а потом Кристофер попросил остановиться у банка. Объяснив это тем, что ему нужно забрать деньги на их отдых.

Через несколько минут Кастилло выскочил из входной двери. Он был залит потом, в шапке и солнцезащитных очках, которых раньше не было. Кроме этого, сжимал в одной руке пистолет, а во второй 1 тысячу долларов.

"Просто поезжай!", – крикнул Кастилло. Женщина запаниковала и двинулась, однако уже в дороге она увидела, что их настигает полиция, поэтому решила остановиться, чтобы не усугублять проблему.

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Кастилло попытался скрыться, но полиция быстро нашла и поймала его. Мужчина получил 5 лет тюрьмы, а женщина отделалась лишь испугом, ведь против нее не выдвинули обвинений в соучастии. Кроме того, она отметила, что потеряла способность доверять кому-то из приложений для знакомств до конца своей жизни.