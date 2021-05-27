Обучение на дому: как мама самостоятельно занимается образованием детей – фото

Американская семья, в которой 4 сыновей решила жить на ферме и обучать детей дома. Как им это удается – читайте в материале.

Известно, что отец мальчиков работает инженером, музыкантом и писателем, а мама – домохозяйкой.

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"Мы – семья из шести человек, которая учит детей дома. Живем на ферме площадью 2,5 гектара, имеем свиней, индюков, кур, собаку и одну утку. Уровень шума в нашем доме невозможно описать", – написала семья на своем сайте.

Дети имеют взрывной наследственный коктейль кубинской, российской и сицилийской культур. Однако родители решили, что отдавать детей в школу не будут.

Как у мальчиков происходит образовательный процесс и что изучают дети, мама подробно публикует на сайте и на своей странице в Инстаграм.

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Смотрите фото: как дети учатся дома