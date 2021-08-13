Система отношений "свой – чужой"
Стоит объяснить ребенку, что "чужой" – это любой незнакомец, независимо на его поведение, пол и возраст. К категории "свой" принадлежат мама, папа, бабушка и дедушка. Круг лиц можно выбирать самостоятельно.
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Перед тем, как начать разговор с посторонним взрослым, малыш должен спросить разрешения у кого-то из списка "свой". Если сами знаете человека, а ребенок никогда его раньше не видел, он должен сначала спросить у родителей.
Не запугивать
Такие фразы, как "Чужой дядя тебя украдет" только подсознательно формируют негативную установку и подрывают базовое доверие ребенка к миру. Лучше указывать, что есть такие незнакомцы, с которыми можно говорить. Например, сотрудники полиции, продавцы, пожарные, учителя. К этим людям можно обратиться в случае чрезвычайной ситуации.
Объяснить ребенку правила поведения с незнакомцами / Фото InCultureParent
Звать на помощь, если нарушили границы
Незнакомцы не только не должны разговаривать с ребенком, но и брать его за руку, прикасаться, резко хватать, подходить ближе чем на 2 метра. Малыш должен понимать, что любые прикосновения, которые ему неприятны, причиняют отторжение, должны сразу прекратиться. Это касается и того момента, когда его касается кто-то знакомый.
Научите говорить "нет"
Родители должны научить ребенка, что:
- Нельзя брать у незнакомцев никаких подарков, конфет, денег.
- Никуда нельзя идти, если его позвали.
- Не верить, если ему обещают что-то купить.
- Не идти за незнакомцем, даже если он утверждает, что отведет к маме и папе.
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Кроме того, следует пояснить, что в случае опасности на улице можно кричать. Детям так часто запрещают шуметь, что для них это может оказаться сложно.