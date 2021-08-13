Система відносин "свій — чужий"

Варто пояснити дитині, що "чужий" — це будь-який незнайомець, незалежно на його поведінку, стать та вік. До категорії "свій" належать мама, тато, бабуся та дідусь. Коло осіб можна обирати самостійно.

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Перед тим, як почати розмову зі стороннім дорослим, малюк повинен запитати дозволу у когось зі списку "свій". Якщо самі знаєте людину, а дитина ніколи її раніше не бачила, вона має спочатку запитати у батьків.

Не залякувати

Такі фрази, як "Чужий дядько тебе вкраде" лише підсвідомо формують негативну настанову та підривають базову довіру дитини до світу. Краще вказувати, що є такі незнайомці, з якими можна говорити. Наприклад, співробітники поліції, продавці, пожежники, учителі. До цих людей можна звернутися у випадку надзвичайної ситуації.



Пояснити дитині правила поведінки з незнайомцями / Фото InCultureParent

Кликати на допомогу, якщо порушили кордони

Незнайомці не тільки не повинні розмовляти з дитиною, але і брати її за руку, торкатися, різко хапати, підходити ближче ніж на 2 метри. Малюк має розуміти, що будь-які дотики, які їй неприємні, причиняють відторгнення, повинні одразу припинитися. Це стосується і того моменту, коли її торкається хтось знайомий.

Навчіть говорити "ні"

Батьки повинні навчити дитину, що:

Не можна брати у незнайомців жодних подарунків, цукерок, грошей.

Нікуди не можна йти, якщо її покликали.

Не вірити, якщо їй обіцяють щось купити.

Не йти за незнайомцем, навіть якщо він переконує, що відведе до мами й тата.

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Крім того, варто пояснити, що у випадку небезпеки на вулиці можна кричати. Дітям так часто забороняють галасувати, що для них це може виявитися складно.