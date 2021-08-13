Система відносин "свій — чужий"
Варто пояснити дитині, що "чужий" — це будь-який незнайомець, незалежно на його поведінку, стать та вік. До категорії "свій" належать мама, тато, бабуся та дідусь. Коло осіб можна обирати самостійно.
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Перед тим, як почати розмову зі стороннім дорослим, малюк повинен запитати дозволу у когось зі списку "свій". Якщо самі знаєте людину, а дитина ніколи її раніше не бачила, вона має спочатку запитати у батьків.
Не залякувати
Такі фрази, як "Чужий дядько тебе вкраде" лише підсвідомо формують негативну настанову та підривають базову довіру дитини до світу. Краще вказувати, що є такі незнайомці, з якими можна говорити. Наприклад, співробітники поліції, продавці, пожежники, учителі. До цих людей можна звернутися у випадку надзвичайної ситуації.
Пояснити дитині правила поведінки з незнайомцями / Фото InCultureParent
Кликати на допомогу, якщо порушили кордони
Незнайомці не тільки не повинні розмовляти з дитиною, але і брати її за руку, торкатися, різко хапати, підходити ближче ніж на 2 метри. Малюк має розуміти, що будь-які дотики, які їй неприємні, причиняють відторгнення, повинні одразу припинитися. Це стосується і того моменту, коли її торкається хтось знайомий.
Навчіть говорити "ні"
Батьки повинні навчити дитину, що:
- Не можна брати у незнайомців жодних подарунків, цукерок, грошей.
- Нікуди не можна йти, якщо її покликали.
- Не вірити, якщо їй обіцяють щось купити.
- Не йти за незнайомцем, навіть якщо він переконує, що відведе до мами й тата.
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Крім того, варто пояснити, що у випадку небезпеки на вулиці можна кричати. Дітям так часто забороняють галасувати, що для них це може виявитися складно.