Как любишь путешествовать?

Да, сейчас в мире пандемия COVID-19 и вопрос не ко времени, однако ничто не мешает это обсудить. Никому явно не понравится, если через год выяснится, что партнер планирует петь в горах у костра, а не загорать на курорте.

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Или возможно кто-то из вас совсем не понимает это увлечение путешествиями. Тогда стоит предупредить, что после снятия коронавирусных ограничений твои маршруты особенно не изменятся. При этом следует убедиться, что человек относится к этому с пониманием.

Как любишь отмечать праздники?

Во-первых, этот вопрос поможет определить, кто перед тобой: интроверт или экстраверт. Во-вторых, сразу можно будет понять предпочитает вечеринкам с друзьями, или семейное застолье.



Семейное празднования / Фото Rockpool

Также узнаешь, как бы человек хотел отпраздновать свой следующий день рождения. В таком случае впоследствии не придется воплощать собственные идеи во время организации праздники, когда придет время.

Умеешь ли готовить?

Если свидание назначено в кафе или ресторане, этот вопрос можно поставить в начале встречи, когда вы только сделали заказ и как раз нужно занять время ожидания. Кроме того, это шанс узнать, что визави любит. Однако стоит рассказать и о своих кулинарных талантах или об их отсутствии – это сразу даст понять как человек к этому относится.

Например, парень может видеть свою девушку домохозяйкой и не воспринимает карьерные амбиции партнерши. Если у вас такие разные взгляды будущего, тогда вряд ли с таких отношений что-то может получиться.

Если бы мог за полчаса научиться чему угодно, что бы это было?

Это поможет услышать об увлечениях человека в свободное время. Или возможно он расскажет, что не хочет тратить на обучение более получаса. Тогда стоит узнать почему: лень или отсутствие целеустремленности.



Первое свидание / Фото Best Life

Также можно уточнить, есть ли желание, чтобы этот навык стал работой. Тогда можно плавно перейти к разговору о последней должности: чем занимается, мечтает ли о повышении, командный ли игрок. Возможно человек совсем недовольный работой, однако не меняет ее из-за нерешительности, отсутствия веры в себя или потому что не знает, чего хочет.

Верит ли в дружбу между мужчиной и женщиной?

Например, у девушки есть много друзей-мужчин, поэтому это прекрасная возможность узнать, как он будет относиться к вашему общению и посиделкам за кофе. А также, есть ли у него подруги и как часто он проводит с ними время.

Какой лучший совет можешь дать об отношениях?

Для человека это возможность продемонстрировать свой мудрый взгляд на жизнь. Однако следует понимать, что этот совет не упал на него, а возник через определенный жизненный опыт. Ставя во время этой темы вопросы, можно узнать, какие ситуации в отношениях привели к таким выводам и применяет ли свой совет на практике. Это те же стандартные вопросы о прежних отношениях, однако тактичнее. Однако важно помнить, что не стоит проявлять излишнее любопытство и нужно уважать чужие границы.

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Когда в последний раз был на концерте или в кино?

Вопрос подойдет для финальной части свидания, особенно если ненароком увидели какую-то афишу. Это шанс сравнить ваши вкусы в кино или в музыке. Также можно узнать, как человек отдыхает дома после рабочего дня.