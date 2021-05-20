Поиск компромиссов

Все разные, поэтому и у влюбленных могут быть разные представления идеального путешествия. Кто-то может мечтать отдыхать на пляже, а другой мечтает об активности.

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Все зависит от того, как влюбленные выйдут из этой ситуации: начнут конфликт, или обсудят проблему и найдет решение.

Психолог Татьяна Ларина отметила, чтобы без труда находить компромисс и не ссориться, паре нужно подумать, как достичь и одной, и второй цели. Важно, чтобы обсуждение происходило без обид и взаимных претензий. Это должно быть совместное решение, которое комфортное обоим.



Искать компромисс в путешествиях / Фото Westend61

При этом важно понимать, что компромисс и сотрудничество – это тот случай, когда оба партнера ищут решения, а не кто-то один.

Командная игра

Не всегда путешествия наполнены приятными приключениями. Например, владелец арендованной квартиры не отвечает на звонки, получили штраф, забыли купить билет в общественном транспорте.

Такие истории через некоторое время вы будете со смехом рассказывать друзьям, но во время поездки эти ситуации могут стать триггером, который продемонстрирует "темную сторону" вашего партнера. Это тот случай, когда можно лучше увидеть поведение в моменты усталости, раздражения, как преодолевает трудности и какую роль отводит своему любимому человеку.



Командная игра / Фото Getty Images​

Проверка на совместимость

Поездка продолжительностью, даже в неделю – будет замечательной проверкой отношений, ведь вы постоянно вместе.

"Могу сказать, то, что мы можем увидеть в человеке в поездке – это один из параметров, но это никак не говорит о всей жизни. Может кто-то в принципе не особо любит путешествовать, но очень удобен в домашних ситуациях. Поэтому это только один из моментов, на которые стоит обратить внимание", — сообщила психолог Татьяна Ларина.

Важно то, как вы будете проходить стрессовые ситуации. Если ее не получается проходить вместе: проходит только кто-то один, а второй не участвует, или его не слышат, – то очень может быть, что так будет и в дальнейшем.

Жизнь в быту

Если еще не живете вместе, а на время путешествия арендовали квартиру, то совместная поездка станет возможностью узнать лучше какой партнер в быту.

Психолог объяснила, если вам что-то не понравится, то лучше проговорить ситуацию, когда она возникла, не откладывая на потом. Иначе мы можем показать неправильную реакцию.



Отношения в быту / Фото The Vision​

Например, вам что-то не понравилось и вы промолчали, а человек подумал, что это молчаливое согласие и принятие таких вещей.

"Запомните, если кто-то разбрасывает что-то по дому и он так делал всегда, так и будет делать дальше. Вы можете с этим жить? Тогда окей. Не удается и это будет точкой кипения? Тогда стоит это проговорить и поставить человека в известность, что при таких обстоятельствах вы всегда будете жить в скандале", — добавила Ларина.

Возвращение

Задайте себе честный вопрос: "Что я чувствую после завершения путешествия?". Психолог отметила, что любая совместная деятельность всегда показывает, как мы проходим конфликтные ситуации, доводим ли мы проблемные моменты к конфликту или мы их решаем, как только они возникают.

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"Общее поездка действительно многое рассказывает о нас другим людям и нам о них. Поэтому обязательно отправляйтесь вместе в путешествие, пройдите через эти ситуации и вы узнаете, сможете ли вы быть хорошими друзьями или действительно стать прекрасной парой", — подытожила Татьяна Ларина.