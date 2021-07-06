"Неправильные" семьи и "сами виноваты": почему в США нет декретного отпуска

Единственная из экономически развитых стран, что не ввела оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, – это США. Когда это изменится – читайте в материале.

Только 21% американцев имеют доступ к оплачиваемой декретному отпуску через своих работодателей. Согласно данным 2015 года, что провел исследовательский центр Pew, почти в половине семей в США оба партнера работают полный рабочий день.

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Такие данные имеют резкий контраст с европейскими странами, где оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для матери или отца является нормой. Кроме того, он имеет немало преимуществ для родителей, детей и общества.

Введение декретных отпусков

В мире основу для оплачиваемых декретных отпусков заложил в 1919 году Международный конгресс женщин, что работают. В него вошло много американок. Они требовали справедливых норм труда после Первой мировой войны, а также 12 недель оплачиваемого декретного отпуска, что является "медицинской необходимостью и социальным правом".

Право на декретный отпуск в Европе закрепили на законодательном уровне лишь в конце Второй мировой войны. Решение обусловил послевоенный демографический кризис.

Фактически американское правительство поощряло женщин освободить должности, которые теперь были нужны их мужчинам, вернувшихся с фронта, и заниматься семьей,

– сообщила основательница Института женского лидерства при Университете Вилланова Терри Боер.

Социальное государство стало инструментом социальной и экономической стабильности и солидарности, необходимой для поддержания демократии. Например, отпуск по беременности и родам в Великобритании появилась вместе с созданием системы здравоохранения и пенсий. В США наоборот – продолжили укреплять индивидуалистическую культуру.

Неправильные семьи

В Европе оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сочетается с государственной системой здравоохранения и государственным дошкольным образованием – это три кита, благодаря которым родители формируют связь с ребенком, а потом могут вернуться к работе.

Однако в США оплачиваемый декретный отпуск воспринимали с подозрением. Ведь считали, что люди начнут злоупотреблять этим правом за деньги предприятий и налогоплательщиков. У них были мысли, что общий декретный отпуск будет побуждать к размножению "неправильных" семей, имея в виду афроамериканцев и иммигрантов.

В 2020 году лишь 8% работников с низкими зарплатами (менее 14 долларов в час) имели доступ к оплачиваему декретному отпуску. Кроме того, сегодня все еще можно услышать мнение, что бедные семьи не должны получать государственную помощь, потому что "они сами виноваты в своих злодеяниях".



Декретный отпуск / Фото Honeybee Benefits

Мнения разделились и по поводу того, кто должен финансировать декретный отпуск. Многие американцы не хотят, чтобы федеральное правительство финансировало программу декретных отпусков, предпочитая, чтобы за них платили работодатели.

Впрочем, по предложению Байдена семейные отпуска будут финансировать не работодатели, а те, кто много зарабатывает. Подоходный налог для 1% самых богатых американцев возрастет с 37% до 39,6%, а налог на дивиденды увеличится для тех, кто зарабатывает более 1 миллиона долларов в год.

Уже есть несколько успешных прецедентов в различных штатах. В США распространена практика, когда законы сначала принимают на уровне отдельных штатов и только потом они становятся обще национальными.

Изменения планируются

Пандемия COVID-19 безжалостно разоблачила неравенство, связанное с гендером, гарантией занятости и уходом за детьми. С начала пандемии более 3 миллионов американских женщин потеряли работу. Из-за этого люди лучше понимают экономические преимущества социальной поддержки семей.

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До пандемии неспособность сочетать карьеру и детей рассматривали скорее как личный провал женщины, а не проблему, которую следует решать на уровне политики. Однако теперь все чаще приходит понимание, прежде всего среди молодых работников, что родителям нужна помощь.