"Неправильні" сім'ї та "самі винні": чому у США немає декретної відпустки

Єдина з економічно розвинених держав, яка не запровадила оплачуваної відпустки для догляду за дитиною, – це США. Коли це зміниться – читайте у матеріалі.

Тільки 21% американців мають доступ до оплачуваної декретної відпустки через своїх роботодавців. Згідно з даними 2015 року, що провів дослідницький центр Pew, майже у половині сімей у США обидва партнери працюють повний робочий день.

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Такі дані мають різкий контраст з європейськими країнами, де оплачувана відпустка з догляду за дитиною для матері або батька є нормою. Крім того, вона має чимало переваг для батьків, дітей та суспільства.

Запровадження декретних відпусток

У світі основу для оплачуваних декретних відпусток заклав у 1919 році Міжнародний конгрес жінок, що працюють. До нього увійшло й багато американок. Вони вимагали справедливих норм праці після Першої світової війни, а також 12 тижнів оплачуваної декретної відпустки, що є "медичною необхідністю та соціальним правом".

Право на декретну відпустку в Європі закріпили на законодавчому рівні лише наприкінці Другої світової війни. Рішення зумовила післявоєнна демографічна криза.

Фактично американський уряд заохочував жінок звільнити посади, які тепер були потрібні їхнім чоловікам, що повернулися з фронту, та опікуватися родиною,

– повідомила засновниця Інституту жіночого лідерства при Університеті Вілланова Террі Боєр.

Соціальна держава стала інструментом соціальної та економічної стабільності та солідарності, необхідної для підтримки демократії. Наприклад, відпустка для вагітності й пологів у Великій Британії з'явилася разом зі створенням системи охорони здоров'я та пенсій. У США навпаки – продовжили зміцнювати індивідуалістичну культуру.

Неправильні родини

У Європі оплачувана відпустка для догляду за дитиною поєднується з державною системою охорони здоров'я та державною дошкільною освітою –це три кити, завдяки яким батьки формують зв'язок із дитиною, а потім можуть повернутися до роботи.

Проте у США оплачувану декретну відпустку сприймали з підозрою. Адже вважали, що люди почнуть зловживати цим правом за гроші підприємств та платників податків. У них були думки, що загальна декретна відпустка спонукатиме до розмноження "неправильних" сімей, маючи на увазі афроамериканців та іммігрантів.

У 2020 році лише 8% працівників із низькими зарплатами (менш ніж 14 доларів за годину) мали доступ до оплачуваної декретної відпустки. Крім того, сьогодні все ще можна почути думку, що бідні сім'ї не повинні отримувати державну допомогу, тому що "вони самі винні у своїх злиднях".

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Декретна відпустка / Фото Honeybee Benefits

Думки розділилися і з приводу того, хто має фінансувати декретну відпустку. Багато американців не хочуть, щоби федеральний уряд фінансував програму декретних відпусток, вважаючи за краще, щоби за них платили роботодавці.

Утім за пропозицією Байдена сімейні відпустки фінансуватимуть не роботодавці, а ті, хто багато заробляє. Прибутковий податок для 1% найбагатших американців зросте з 37% до 39,6%, а податок на дивіденди збільшиться для тих, хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік.

Вже є декілька успішних прецедентів у різних штатах. У США поширена практика, коли закони спочатку ухвалюють на рівні окремих штатів і лише потім вони стають загально національними.

Які зміни плануються

Пандемія COVID-19 безжалісно викрила нерівність, пов'язану з гендером, гарантією зайнятості та доглядом за дітьми. З початку пандемії понад 3 мільйони американських жінок втратили роботу. Через це люди краще усвідомлюють економічні переваги соціальної підтримки родин.

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До пандемії нездатність поєднувати кар'єру та дітей розглядали радше як особистий провал жінки, а не проблему, яку слід розв'язувати на рівні політики. Проте тепер дедалі частіше приходить розуміння, насамперед серед молодих працівників, що батькам потрібна допомога