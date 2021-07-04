Джексон-Джеймс родился на 8 недель раньше указанного срока. Однако больше всего врачей удивили волосы мальчика, которые отросли настолько, что напоминали парик.

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"Мы были удивлены, что у него так много волос. У него были волосы даже на руках и ногах", — вспомнила мама Шеннон Айерс.

Взяв анализы, медики обнаружили, что малыш появился на свет с редким врожденным заболеванием – гиперинсулинизмом. Оно вызывает неконтролируемую секрецию инсулина. Теперь ребенку придется принимать лекарства, чтобы поддерживать уровень сахара в крови.

Мама считает уникальную внешность ее ребенка предметом для гордости. Женщина регулярно публикует фото сына, а также короткие видео, на которых укладывает его густые локоны.

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"Меня иногда обвиняют в том, что я рисую ему брови и волосы с помощью фильтров. Это даже весело, реакция людей прекрасна", — отметила Шеннон.

Смотрите видео об Джексона-Джеймса: