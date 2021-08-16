Как не убить отношения бытом: советы для пар, которые решили начать жить вместе

Если у пары серьезные отношения, они могут решить жить вместе, чтобы лучше понять, подходят ли друг другу. Преимущественно в начале влюбленные сталкиваются с определенными неудобствами и сложностями, однако стоит помнить, что это нормально. Что поможет наладить совместную жизнь – читайте в материале.

Говорить об ожидании

Важно уметь открыто говорить о своих ожиданиях и устанавливать границы. Партнер должен четко понимать, чего от него хотят.

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Советы по общению:

Выберите удобное для обоих время. При этом избегайте разговоров, когда уставшие, занятые или чрезмерно напряжены.

Подумайте, что хотите сказать, прежде чем вступать в разговор.

Убедитесь, что у обоих есть время, чтобы поделиться мыслями и задать вопросы.

Когда наступит очередь партнера поговорить, внимательно выслушайте и попросите объяснить все, что непонятно.

Совместимый быт

Можно попробовать делать домашние дела поочередно или конкретно разделить обязанности. Чтобы привыкнуть к режиму партнера, может потребоваться некоторое время.



Совместимый быт / Фото Getty Images

Постарайтесь максимально уважать привычки партнера. Если это ваш дом, попробуйте помочь любимому человеку почувствовать себя комфортно. Партнер может смущаться из-за того, что делает что-то не так, так же как и вы волнуетесь о том, чтобы ему все нравилось.

Каждому нужно время наедине

Поиск пространства и конфиденциальности – нелегкая задача, если у вас совместное жилье. Однако создание личного пространства будет способствовать успеху совместного проживания. Например, можно попробовать по очереди ходить на длительные прогулки или выходить на некоторое время из дома.

Работать желательно в разных комнатах, но планировать вместе делать перерывы и обеды. И после этого возвращаться в разные комнаты.

Пассивно-агрессивное общение обычно усугубляет ситуацию. Такие фразы как: "теперь мне все понятно", или "мог бы сам догадаться" употреблять не стоит. Лучшие четко сформулируйте конкретные проблемы, ссылаясь на свои нужды. Например: "Я рад, что мы проводим так много времени вместе, но мне также необходимо личное пространство".

Физическая активность

Если вы оба любите спорт, но предпочитаете различные виды, это также может быть причиной недопонимания.



Физическая активность / Фото Lightfield Studios

Возможно, кому-то нравится йога, а другому – утренние пробежки. Пригласите партнера присоединиться к вам, но не давите на него, если он отказывается.

Диета

Кардинально разные пищевые привычки могут создать проблемы в некоторых отношениях. Начните с проверки конкретных потребностей и предпочтений, а также проявите творчество вместе на кухне.

Возможно, партнер утром ест легкий завтрак или вообще его пропускает, а вам нужно сытно поесть. Или он вегетарианец, веган, а вы едите все. Аллергия также может осложнить ситуацию.

Потребность в общении

Глубокие разговоры могут помочь построить близость. Рассказывание историй из детства – это отличный способ узнать больше друг о друге.

Партнер не может прочитать ваши мысли. Если чувствуете раздражительность, беспокойство, ужас или что-то другое, он не узнает, если не сказать об этом. Многие проблемы в отношениях начинаются с малого, но они усиливаются, если их не решать.

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Если так есть, признайте расхождения во мнениях. Поочередно слушайте и отвечайте. Делайте перерывы, когда конфликт закипает, и вернитесь к проблеме, когда оба успокоитесь.