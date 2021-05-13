На вопрос "Легко ли в Украине быть матерью?", 11,6% респондентов ответили "да", 16% – "скорее да".

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С таким утверждением оказались несогласны 54,1% украинцев. Из них 32,6% ответили "скорее нет", а 21,5% – "точно нет". С ответом затруднились – 18,2% респондентов.



Сложное ли материнство в Украине / Фото Active Group​

Что нужно сделать, чтобы материнство было легче для современной женщины:

42,8% респондентов сообщили, что им необходимы льготы, скидки и тому подобное.

40,4% – считают, что нужно увеличить финансовые выплаты.

34,1% – улучшить "детскую" инфраструктуру (детсады, школы).

30,5% - сделать общественные места более дружественными к родителям с детьми.

24,6% – предоставить больше возможностей для трудоустройства.

23,4% – улучшить доступ к услугам нянь и других помощников.

19,3% – увеличить продолжительность отпуска по уходу за ребенком.

13,1% – предоставить больше возможностей для образования.

6,3% считают, что нужны другие меры.

Кроме этого, 7,1% опрошенных считают, что ничего не нужно, все и так хорошо, а 12,8% респондентов затруднились с ответом.



Как облегчить материнство / Фото Active Group​

Исследовательская компания также поинтересовалась, как респонденты относятся к ситуации, когда в отпуск по уходу за маленьким ребенком идет не мать, а отец.

Положительно к такой ситуации относятся 72,2% опрошенных. Из них 26,5% считают, что о ребенке должны заботиться оба родителя, еще 45,7% – положительно, если так сложились жизненные условия.

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Однако 19,5% относятся отрицательно, поскольку считают, что ребенку нужна прежде всего мать, а 8,3% – отрицательно, потому что мужчина должен работать и обеспечивать семью. Не определились с ответом 10% респондентов.