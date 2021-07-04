Мужчины пришли на работу в одежде своих отцов: фото с тематического дня

Работники японского медиа издания имеют нестандартную корпоративную традицию. Они выбирают тематику или подстраиваются под определенное событие и приходят на работу в необычном для себя одежде.

На этот раз работники средства массовой информации захотели переодеться в вещи своих отцов. Так они стремились продемонстрировать им свое почтение. И одновременно проверить, насколько их стиль в одежде отличается от того, который еще десятилетие назад считался обычным.

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Единственное правило для всех звучал так: "Оденься, как папа". Работники могли брать вещи только из шкафов своих родителей, не разбавляя их своей одеждой. Это мог быть, как повседневная или рабочая одежда, так и какой-то праздничный наряд.

В издании отметили, что отцы всегда упорно работают для своих семей. Даже когда это значит, что они не могут проводить вместе много времени.

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