Цього разу працівники засобу масової інформації захотіли переодягнутися в речі своїх батьків. Так вони прагнули продемонструвати їм свою повагу. Й одночасно перевірити, наскільки їх стиль в одязі відрізняється від того, який ще десятиліття назад вважався звичайним.

Цікаво Він завжди бив і штовхав, – хлопчик потайки від батька відніс цуценя в притулок

Єдине правило для усіх звучало так: "Одягнися, як тато". Працівники могли брати речі лише з шаф своїх батьків, не розбавляючи їх своїм одягом. Це міг бути, як повсякденний чи робочий одяг, так і якийсь святковий.

У виданні зазначили, що батьки завжди наполегливо працюють задля своїх сімей. Навіть коли це означає, що вони не можуть проводити разом багато часу.

Дивіться фото: що одягнули працівники компанії