В серии коротких видео пара попыталась сымитировать беременность. Для этого они прикрепили Эндрю накладной живот, используя 6-килограммовый мяч.

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"Я даже не знаю, на что подписался", — прокомментировал Эндрю, когда жена обматывала его тело пищевой пленкой.

Когда мужчина почувствовал вес мяча, он сразу стал жаловаться. Его жена Шон даже посчитала количество его недовольных комментариев на камеру. Женщина отметила, что за 17 секунд он пожаловался 5 раз.

"Я чувствую давление на поясницу".

"Спина болит".

"Чувствую себя ужасно".

Смотрите видео: как начинался эксперимент

Жена объяснила мужу, что на нем находится только половина средней тяжести, которую набирает женщина за время беременности. Чтобы Эндрю понял, насколько сложно приходится будущим матерям, она попросила его сделать с накладным животом простые вещи.

Смотрите видео: как Эндрю пытался одеться

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Например, поднять игрушку с пола, надеть носки, завязать шнурки, занять удобную позу для сна. Кроме этого, оказалось, что и встать с кровати также сложно.

Смотрите видео: как человек пытался встать с постели