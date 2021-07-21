Многодетная семья: что родителям нельзя говорить старшему малышу
Источник:Мой ребенок
После появления младшего ребенка в семье родители могут начать переводить обязанности на старших. Какие фразы нельзя говорить детям – читайте в материале.
"Не мешай, я занят"
Маленькие дети требуют больше внимания и ухода, чем взрослый ребенок. Однако нельзя показывать старшему, что через младшего он стал для родителей обузой. В таком случае он может начать во всем обвинять себя и не понимать, что мама устала.
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"Ты ответственный за младшего, потому что старший"
Перестаньте перекладывать ответственность на старшего ребенка. Появление в семье младшего не означает, что на старшего нужно перевести "взрослые" обязанности и заботы. Такими действиями родители лишают ребенка детства.
Двое детей в семье / Фото Motherly
"Перестань заниматься ерундой, лучше посиди с братом (сестрой). Будь примером"
Пытаясь угодить родителям, старшие дети часто пытаются доказать, что они хорошие. Особенно, когда начинается борьба за внимание родителей, занятых воспитанием младших. Как результат, у таких детей часто заниженная самооценка и обида на младшых, потому что их любят больше.
"Я вообще не хотела рожать еще одного ребенка"
Эту фразу нельзя говорить ни одному ребенку, ни в каком возрасте. Родители глубоко ранят всех своих детей, давая понять, что дети могут быть лишними или мешают полноценной жизни.
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"Ты же хотел братика (сестричку)"
Это целиком и полностью проблемы родителей, ведь дети не всегда понимают, о чем просят. Ребенок рассматривает появление на свет братика или сестрички исключительно, как игру.