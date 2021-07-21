Багатодітна сім'я: що батькам не можна говорити старшому малюку

Після появи молодшої дитини в сім'ї батьки можуть почати перекладати обов'язки на старших. Які фрази не можна говорити малюкам – читайте у матеріалі.

"Не заважай, я зайнятий"

Маленькі діти вимагають більше уваги й догляду, ніж доросла дитина. Проте не можна показувати старшій, що через молодшого вона стала для батьків тягарем. В такому випадку вона може почати в усьому звинувачувати себе й не розумітиме, що мама втомилася.

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"Ти відповідальний за молодшого, тому що старший"

Перестаньте перекладати відповідальність на старшу дитину. Поява в родині молодшої не означає, що на старшого потрібно перекласти "дорослі" обов'язки та турботи. Такими діями батьки позбавляють дитину дитинства.



Двоє дітей в сім'ї / Фото Motherly

"Перестань займатися дурницями, краще посидь з братом (сестрою). Будь прикладом"

Намагаючись догодити батькам, старші діти часто намагаються довести, що вони хороші. Особливо, коли починається боротьба за увагу батьків, які зайняті вихованням молодших дітей. Як результат, у таких дітей часто занижена самооцінка й образа на молодших за те, що їх люблять більше.

"Я взагалі не хотіла народжувати ще одну дитину"

Цю фразу не можна говорити жодній дитині, ні в якому віці. Батьки глибоко ранять всіх своїх дітей, даючи зрозуміти, що діти можуть бути зайвими або заважають повноцінному життю.

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"Ти ж хотів братика (сестричку)"

Це цілком і повністю проблеми батьків, адже діти не завжди розуміють, про що просять. Дитина розглядає появу на світ братика або сестрички виключно, як гру.