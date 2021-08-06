Потеряла родных и парализовало после аварии: как щенок вернул 6-летнему ребенку улыбку

Мемфис Роуз выжила в тяжелой аварии, но осталась прикованной к постели. Волонтеры благотворительного фонда решили попробовать подарить ребенку немного счастья. Какой метод им помог – читайте в материале.

Вместе с бабушкой и дядей 6-летняя Мемфис Роуз ехала домой, когда их автомобиль попал в аварию. Девочка получила многочисленные травмы, перелом позвоночника и остановку сердца. Врачам чудом удалось ее спасти, однако ребенок осталась парализованным ниже шеи.

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Когда в больнице Мемфис открыла глаза, она была напугана, ведь была подключена к аппарату ИВЛ и не чувствовала своего тела. Кроме того, в аварии погиб дядя девочки, а бабушка получила ранения. Девочка находилась в атмосфере горя и подавленности.

Местный благотворительный фонд "Chasin A Dream" решил помочь Мемфис. Они связались с семьей, чтобы узнать, что она любит. Оказалось, что это собаки.

Впервые за несколько недель врачи и родители увидели улыбку Мемфис, когда ей привезли щенка Джулиет. Собака заставила ребенка хотя бы на время забыть о боли, потере родных и аварии.

Щенка ежедневно приводят в больницу к Мемфис. Кроме того, собака пройдет обучение, чтобы стать помощником для девочки.

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Мемфис еще предстоит пройти курс интенсивной физиотерапии. Врачи считают, что она уже никогда не сможет ходить, однако надеются, что лечение и реабилитация помогут сделать ее жизнь легче.

Смотрите видео: как щенок помог Мемфис