Втратила рідних та паралізувало після аварії: як цуценя повернуло 6-річній дитині посмішку

Мемфіс Роуз вижила у важкій аварії, але залишилася прикутою до ліжка. Волонтери благодійного фонду вирішили спробувати подарувати дитині трішки щастя. Який метод їм допоміг – читайте у матеріалі.

Разом з бабусею і дядьком 6-річна Мемфіс Роуз їхала додому, коли їх автомобіль потрапив в аварію. Дівчинка отримала численні травми, перелом хребта та зупинку серця. Лікарям дивом вдалося її врятувати, проте дитина залишилася паралізованою нижче шиї.

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Коли у лікарні Мемфіс розплющила очі, вона була налякана, адже була підключена до апарату ШВЛ та не відчувала свого тіла. Крім того, в аварії загинув дядько дівчинки, а бабуся отримала поранення. Дівчинка перебувала в атмосфері горя та пригніченості.

Місцевий благодійний фонд "Chasin A Dream" вирішив допомогти Мемфіс. Вони зв'язалися з родиною, аби дізнатися, що вона любить. Виявилося, що це собаки.

Вперше за кілька тижнів лікарі та батьки побачили посмішку Мемфіс, коли їй привезли цуценя Джулієт. Собака змусила дитину хоча б на якийсь час забути про біль, втрату рідних та аварію.

Цуценя щодня приводять в лікарню до Мемфіс. Крім того, собака пройде навчання, щоб стати помічником для дівчинки.

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Мемфіс ще має пройти курс інтенсивної фізіотерапії. Лікарі вважають, що вона вже ніколи не зможе ходити, проте сподіваються, що лікування та реабілітація допоможуть зробити її життя легшим.

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