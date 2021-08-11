Мать дала дочери имена полицейских, которые ее спасли: что сделали правоохранители

Николь Гонсалез вместе с мужем Робертом Нотарникола не спешили вызвать скорую, когда у женщины отошли воды. Почему пара так и не доехала до полового – читайте в материале.

Первые схватки разбудили женщину в пять утра, однако она не спешила вставать.

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Все потому, что женщина помнила сколько длились ее предыдущие роды:

Старшего сына рожала 3 дня.

Вторые роды длились 12 часов.

Третьи – 8 часов.

Однако через час схватки резко участились, повторяясь каждые 6 минут.

Ехать в больницу семья решила на своей машине. Однако по дороге Роберту пришлось позвонить в службу спасения, потому что у Николь уже начались потуги. В какой-то момент женщина поняла, что ребенок вот-вот появится на свет. Отец едва успел припарковаться на заправочной станции пожарной части.

На помощь Николь успели офицеры полиции – Даниэль Конгедо и Дэниэл Росадо, которые были сертифицированными медицинскими работниками. Роберт вытащил из заднего сиденья детей и постелил одеяло, подготовив место для родов.

Николь с дочкой / Фото Danielle Silverman

По словам Николь, Даниэль "едва успела поймать ребенка", ведь дочь родилась всего за 2 минуты. Анна Белла родилась с весом в 3,3 килограмма и была совершенно здоровой.

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Кроме того, девочка получила еще одно имя – Даниэль. Так Николь выразила благодарность полицейским, которые помогли ее дочери появиться на свет. "Спасибо вам за это. Это большая честь для меня", — прокомментировала полицейская Даниэль.