Манипулирование карманными средствами: главная ошибка родителей, когда они дают детям деньги

В основном в возрасте 6 – 7 лет детям регулярно начинают выдавать карманные деньги. Однако иногда родители могут начать манипулировать финансами, думая, что делают лучше для малыша. Почему это неправильный подход – читайте в материале.

Давая ребенку личные средства, родители учат его правильному поведению с деньгами, а также составлять свой бюджет, экономить и накапливать.

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В случае, когда родители решают не давать личные средства из-за плохого поведения или вообще их отбирают, малыш тогда не может составить свой бюджет или посчитать расходы за неделю. В таком случае, нет никакого воспитательного момента. Ребенок будет чувствовать только обиду на родителей и недовольство.

При этом мама и папа считают, что манипуляция с карманными деньгами поможет им достичь определенных результатов. Однако это не так. Если родители хотят, чтобы ребенок хорошо себя вел, нужно налаживать с ним контакт, больше разговаривать, узнать причину плохого поведения, возможно, у него проблемы в школе или с друзьями.



Карманные деньги для детей / Фото The Wall Street Journal

Другое дело, если родители с целью финансового воспитания не увеличивают сумму. Например, карманные деньги, которые были назначены на неделю, сын потратил за день или где-то потерял. Тогда отсутствие выдачи повторной суммы – совершенно справедливое решение.

В таком случае, на следующей раз ребенок подумает, как распределять свои средства, чтобы их хватило на все дни, будет относиться с уважением и вниманием к карманным деньгам.

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Кроме этого, бывают случаи, когда родители свою любовь проявляют деньгами. Такими действиями они пытаются "подкупить" малыша, увеличивая карманные средства или приобретая ценные вещи. Однако в таком случае ребенок не может понять, что такое любовь. С детства складывается представление, что за деньги все можно продать и купит. Через свои действия родители формируют неправильное отношение у сына или дочери к любви, дружбе и взаимопониманию.