Маніпулювання кишеньковими коштами: головна помилка батьків, коли вони дають дітям гроші

Переважно у віці 6 – 7 років дітям регулярно починають видавати кишенькові гроші. Проте інколи батьки можуть почати маніпулювати фінансами, думаючи , що роблять краще для малюка. Чому це неправильний підхід – читайте у матеріалі.

Даючи дитині особисті кошти, батьки навчають її правильної поведінки з грошима, а також складати свій бюджет, економити та накопичувати.

Цікаво 7 найпоширеніших помилок батьків у вихованні: психолог пояснила, чим вони небезпечні

У випадку, коли батьки вирішують не давати особисті кошти через погану поведінку або взагалі їх відбирають, малюк тоді не може скласти свій бюджет чи порахувати витрати за тиждень. В такому випадку, немає ніякого виховного моменту. Дитина відчуватиме тільки образу на батьків та незадоволення.

При цьому мама й тато вважають, що маніпуляція з кишеньковими грошима допоможе їм досягнути певних результатів. Проте це не так. Якщо батьки хочуть, аби дитина гарно поводилася, потрібно налагоджувати з нею контакт, більше розмовляти, дізнатися причину поганої поведінки, можливо, в неї проблеми в школі або з друзями.



Кишенькові гроші для дітей / Фото The Wall Street Journal

Інша справа, якщо батьки з метою фінансового виховання не збільшують суму. Наприклад, кишенькові гроші, які були призначені на тиждень, син витратив за день або десь загубив. Тоді невидавання повторної суми – абсолютно справедливе рішення.

В такому випадку, наступного разу дитина подумає, як розподіляти свої кошти, щоб їх вистачило на всі дні, ставитиметься з повагою та уважністю до кишенькових грошей.

Важливо Заборонені методи виховання: які дії батьків можуть негативно вплинути на дитину

Крім цього, трапляються випадки, коли батьки свою любов проявляють грошима. Такими діями вони намагаються "підкупити" малюка, збільшивши кишенькові кошти чи придбавши коштовні речі. Проте в такому випадку дитина не може зрозуміти, що таке любов. З дитинства складається уявлення, що за гроші все можна продати та купити. Через свої дії батьки формують неправильне ставлення у сина чи доньки до любові, дружби та взаєморозуміння.