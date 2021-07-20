Алиса Перри Джонсон начала обучения в области дошкольного образования почти 30 лет назад. Однако из-за рождения детей ей пришлось бросить учебу.

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"На это ушло много времени. Я отложила обучения, потому что у меня появились дети, а моя мама всегда говорила: "Когда у тебя дети, они должны быть на первом месте", – вспомнила Алиса Перри Джонсон.

Женщина всегда знала, что вернется к времени студенчества. В этом ей помогла пандемия COVID-19 и потеря работы. Алиса Перри вернулась в колледж и наконец получила долгожданный диплом младшего специалиста дошкольного образования. Это позволило ей устроиться на работу мечты – помощницей воспитателя.

Одновременно с мамой выпускной отпраздновали и ее дети:

Младшая дочь Миа – закончила начальную школу.

Средняя дочь Макаель – распрощалась со средней школой и осенью собирается поступать в университет.

Старший сын Малик – выпустился из университета Джорджтауна.

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"Было очень интересно наблюдать, как выпускаются мои дети. Я должна была увидеть это достижение", — добавила Алиса Перри Джонсон.