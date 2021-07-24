Скай ЛеФевр отметила, что ее обман имеет только хорошую цель и это действенный лайфхак, который на самом деле помогает в воспитании.

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"Когда ваши дети думают, что в сок нужно добавлять воду. А замороженные бананы, пропущенные через блендер – это мороженое. И людям в телевизоре нужно спать, поэтому его нужно отключать", – призналась Скай Лефевр, что говорит своим детям.

Видео быстро стало популярным и собрало более 3 миллионов просмотров. Кроме этого, пользователи в комментариях активно вспомнили, что им говорили родители в детстве.

Смотрите видео с признанием мамы: