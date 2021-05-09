Элси вместе с папой Куртом ждала маму у здания больницы. Когда Лора Хьюз вышла, она отдала дочери листок со снимком УЗИ.
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Когда девочка раскрыла его и поняла, что скоро станет старшей сестрой, от огромной радости сначала не знала что сказать. Позже она начала скакать и обнимать маму.
Пол ребенка пока неизвестный, ведь семья Роган сможет об этом узнать не ранее, чем через 6 недель.
Элси с родителями / Фото Curt Rogan
Комментаторов тронула реакция девочки на беременность мамы: "Новому человеку очень повезет иметь такую милую и заботливую старшую сестру". "Какой трогательный момент". "Поздравляю! Как прекрасно узнавать хорошие новости".
Смотрите видео: как Элси отреагировала на то, что скоро станет старшей сестренкой