Мама притворилась подростком, чтобы попасть в школу дочери: почему женщину арестовала полиция

В США мама решила доказать, что безопасность школы, где учится ее дочь, имеет пробелы. После эксперимента женщину арестовала полиция.

В 6-минутном клипе Кейси Гарсия показала, что она надела вещи своей дочери, очки и маску для лица – это помогло ей попасть в школу. Женщина смогла целый день провести в школе, посещая занятия и общаясь с учителями и другим персоналом.

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Только в конце дня один из учителей понял, что женщина не та, за кого себя выдает. В результате Кейси арестовали за преступное проникновения. Позже она была освобождена под залог в размере 7908 долларов. Несмотря на это женщина считает, что ее цель была оправдана. Ведь она добилась того, чего прогнула: доказала, что в школе действительно есть проблемы с безопасностью.

"Я сделала это не ради лайков и не для того, чтобы у школы были проблемы. Я считаю, что в наших школах должен быть достойный уровень безопасности. Не хочу быть резкой, но я доказала, что сейчас он оставляет желать лучшего: ведь я смогла войти в школу, представившись 7-классницей, и просидеть почти до конца учебного дня", – отметила Кейси.

Однако попытки мамы не были напрасными. Представители школы сообщили, что теперь меры безопасности учебного заведения оценивают и пересматривают.

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Смотрите видео: как Кейси Гарсия попала в школу